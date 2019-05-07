Мать Бритни Спирс подала в суд, чтобы узнать, почему дочь держали в психбольнице

07 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Мать Бритни Спирс подала в суд, чтобы узнать, почему дочь держали в психбольнице

Конфликт в семье американской певицы Бритни Спирс (37) обостряется. Мать звезды Линн Спирс подала документы в суд с требованием посвятить ее в детали опекунства над дочерью, в частности, родительница хочет знать, как и почему в последний месяц лечили ее дочь.

Опекуном Бритни на протяжении последних 11 лет является ее отец Джейми Спирс. В 2008 году суд передал ему опекунство над дочерью, поскольку последняя была в психически неуравновешенном состоянии. С тех пор срывов почти не было, но ситуация обострилась в начале весны.

Отцу поп-принцессы сделали несколько сложных операций. Бритни испытала стресс и была вынуждена лечь в психиатрическую клинику. По другой версии, принимаемые ею лекарства потеряли эффективность, и врачи были вынуждены подбирать ей новый "коктейль" из препаратов, а на время перехода ее поместили в рехаб. Так или иначе, в детали мама Бритни не была посвящена. Она стала намекать в соцсетях, что ее ребенка удерживают в психбольнице насильно. Поклонники Спирс сделали вывод, что Линн не в ладах со своим супругом.

Ð‘Ñ€Ð¸Ñ‚Ð½Ð¸ Ð¡Ð¿Ð¸Ñ€Ñ|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/britneyspears

Бритни на тренировке после выписки из рехаба.

Источники TMZ сообщили, что Линн Спирс обратилась к своей лучшей подруге – жене губернатора Луизианы – чтобы подыскать лучшего адвоката, который теперь будет представлять ее интересы. По данным издания, мама поп-принцессы не хочет становиться опекуном, но жаждет узнать, что же все-таки делали с ее дочерью. Сейчас мать и дочь живут вместе в Лос-Анджелесе.

Ожидается, что судебное заседание по иску Линн Спирс состоится уже в пятницу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мать Бритни Спирс подала в суд, чтобы узнать, почему дочь держали в психбольнице

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бритни спирс, психическое здоровье, опека, рехаб



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 111

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети