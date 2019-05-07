Мать Бритни Спирс подала в суд, чтобы узнать, почему дочь держали в психбольнице

Конфликт в семье американской певицы Бритни Спирс (37) обостряется. Мать звезды Линн Спирс подала документы в суд с требованием посвятить ее в детали опекунства над дочерью, в частности, родительница хочет знать, как и почему в последний месяц лечили ее дочь.

Опекуном Бритни на протяжении последних 11 лет является ее отец Джейми Спирс. В 2008 году суд передал ему опекунство над дочерью, поскольку последняя была в психически неуравновешенном состоянии. С тех пор срывов почти не было, но ситуация обострилась в начале весны.

Отцу поп-принцессы сделали несколько сложных операций. Бритни испытала стресс и была вынуждена лечь в психиатрическую клинику. По другой версии, принимаемые ею лекарства потеряли эффективность, и врачи были вынуждены подбирать ей новый "коктейль" из препаратов, а на время перехода ее поместили в рехаб. Так или иначе, в детали мама Бритни не была посвящена. Она стала намекать в соцсетях, что ее ребенка удерживают в психбольнице насильно. Поклонники Спирс сделали вывод, что Линн не в ладах со своим супругом.

Бритни на тренировке после выписки из рехаба.

Источники TMZ сообщили, что Линн Спирс обратилась к своей лучшей подруге – жене губернатора Луизианы – чтобы подыскать лучшего адвоката, который теперь будет представлять ее интересы. По данным издания, мама поп-принцессы не хочет становиться опекуном, но жаждет узнать, что же все-таки делали с ее дочерью. Сейчас мать и дочь живут вместе в Лос-Анджелесе.

Ожидается, что судебное заседание по иску Линн Спирс состоится уже в пятницу.