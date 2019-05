Леди Гага устроила стриптиз на красной ковровой дорожке Met Gala 2019

Звезда была приглашена на ежегодный бал Института костюма Met Gala 2019, который проводится под патронажем журнала Vogue и лично его редактора Анны Винтур.

Лауреат "Оскара" этого года явилась на мероприятие, которое в этом году проводилось под девизом "Лагерь: заметки о моде" ("Camp: Notes on Fashion"), в огромном платье-"торте" цвета фуксии. Образ дополнил яркий макияж с золотыми ресницами. Автором образа стал дизайнер Брэндон Максвелл.

Попозировав перед фотографами в огромных складках первого наряда, Гага прямо перед музеем Метрополитен начала раздеваться. Она скинула (при помощи ассистентов, разумеется) платье, под ним было еще одно – черное, более сдержанное. Затем певица сняла и его, оставшись снова в фуксии – приталенном платье-футляре. И, наконец, артистка избавилась от платьев, продемонстрировав публике нижнее белье. Собственно, вид вполне привычный для Гаги. Ошеломленные зрители наблюдали, как певица прилегла прямо на лесенку и начала затейливо извиваться.

And as if three weren’t enough, @ladygaga gave us a FOURTH LOOK! We’re not worthy #MetCamp pic.twitter.com/Betd1VaoVo