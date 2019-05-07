Леди Гага устроила стриптиз на красной ковровой дорожке Met Gala 2019

33-летняя американская певица Леди Гага (Lady Gaga) устроила настоящий перфоманс, завершившийся стриптизом, на красной ковровой дорожке в Нью-Йорке.

Звезда была приглашена на ежегодный бал Института костюма Met Gala 2019, который проводится под патронажем журнала Vogue и лично его редактора Анны Винтур.

Лауреат "Оскара" этого года явилась на мероприятие, которое в этом году проводилось под девизом "Лагерь: заметки о моде" ("Camp: Notes on Fashion"), в огромном платье-"торте" цвета фуксии. Образ дополнил яркий макияж с золотыми ресницами. Автором образа стал дизайнер Брэндон Максвелл.

Попозировав перед фотографами в огромных складках первого наряда, Гага прямо перед музеем Метрополитен начала раздеваться. Она скинула (при помощи ассистентов, разумеется) платье, под ним было еще одно – черное, более сдержанное. Затем певица сняла и его, оставшись снова в фуксии – приталенном платье-футляре. И, наконец, артистка избавилась от платьев, продемонстрировав публике нижнее белье. Собственно, вид вполне привычный для Гаги. Ошеломленные зрители наблюдали, как певица прилегла прямо на лесенку и начала затейливо извиваться.