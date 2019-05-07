07 Мая 2019
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Общество В России

Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников

Треть жителей России испытывает удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников.

Это выяснили социологи "Левада-центра". Еще у 14% респондентов это вызывает раздражение, а 40% не испытывают никаких особых чувств. При этом интерес россиян к подобным событиям заметно снижается: если за арестом в феврале 2019 года сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова "внимательно следили" 17% респондентов, то за задержаниями в марте бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева лишь 9%.

И только четверть опрошенных жителей страны посчитали эти аресты проявлением серьезной борьбы с коррупцией. Однако, по мнению большинства, это либо следствие борьбы за передел сфер влияния, либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.

Как сообщил директор "Левада-центра" Лев Гудков, аресты воспринимаются не как борьба с коррупцией, а как разборки между кланами, поэтому у них и нет особого резонанса.

Напомним, 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали сенатора Арашукова. Он был отправлен под стражу.

В этот же день в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге был задержан Арашуков-старший, он не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест.

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Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников

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Теги: чиновники, аресты



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