07 Мая 2019
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Общество В России

Госдума рассмотрит законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли проект закона, который предполагает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.

Как следует из документа, такие семьи после рождения у них третьего или последующих детей смогут получить от государства 450 тыс. руб. для погашения ипотеки. Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке на заседании Госдумы, сообщают "Ведомости".

Напомним, президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил выделять 450 тыс. руб. для многодетных семей с ипотекой.

Мера поддержки коснется семей, где рождается третий и последующий ребенок. "Предлагаю сделать это задним числом, с 1 января этого года", - подчеркнул Путин.

Кроме того, президент предложил устанавливать льготную процентную ставку по ипотеке для многодетных семей на весь период кредитования.

Как сообщалось, программа льготной ипотеки для семей будет продлена до 2024 года. Мера поддержки вошла в нацпроект "демография".

Напомним, жилищные займы под 6% годовых доступны семьям, в которых рождается второй или третий ребенок. Программу предложено расширить для семей с четырьмя и более детьми.

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Госдума рассмотрит законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Теги: Госдума, ипотека, семьи, дети



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