07 Мая 2019
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ОНФ заинтересовался отключением 150 домов поселка Бреды от отопления

Представители ОНФ в Челябинской области взяли на контроль ситуацию с отключением 150 домов в поселке Бреды от центрального отопления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации, общественники направили обращение в региональную прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям администрации Брединского района.

Как говорят местные жители, с мая стационарная котельная в поселке прекратит работу навсегда. Оповещение о скором отключении от центрального отопления пришли жителям улиц Пристанционная, Станционная, Победы. Людям придется запасаться обогревателями к ближайшей осени, либо проводить газ в дома за свой счет.

Газификация одного дома обойдется в 150 тыс. руб. Тем временем, большинство жителей поселка - пожилые люди.

Данная проблема в регионе носит системный характер. Ранее ОНФ взял на контроль аналогичную ситуацию в поселке Баландино, где, помимо отопления, жители лишились воды и канализации. В дело вмешалась региональная прокуратура.

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ОНФ заинтересовался отключением 150 домов поселка Бреды от отопления

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Теги: ОНФ, отопление, прокуратура



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