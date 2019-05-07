07 Мая 2019
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Наука и техника В России

Сбербанк запатентовал "умный холодильник"

Сбербанк запатентовал "умный холодильник".

Об этом следует из документов Роспатента. Патент был получен 26 марта 2019 года. Согласно документу, разработка холодильника предполагает его оснащение датчиками, камерами и доступом к Wi-Fi. Также могут быть встроены датчики газа, определяющие испорченную еду. Устройство способно следить за состоянием и количеством продуктов и передавать данные пользователю через приложение. Если продукты заканчиваются или портятся, их названия выделяются.

Благодаря этому пользователь сможет заказать их в автоматическом режиме, либо купить их самостоятельно.

Наличие патента позволит Сбербанку запретить производство и продажу в РФ моделей с аналогичными техническими характеристиками.

Тем временем, в апреле наблюдательный совет Сбербанка порекомендовал выплатить 361,39 млрд руб. дивидендов по итогам 2018 года.

Как сообщил глава банка Герман Греф, "показатели бизнеса — рекордные". "Мы заработали рекордную прибыль... У нас рекордные дивиденды. За всю историю российских компаний это самые высокие дивиденды", — заявил он.

По словам Грефа, принято решение заплатить дивиденды в размере 16 руб. на акцию, причем, как привилегированную, так и на обыкновенную, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в январе компания Brand Finance составила рейтинг самых сильных брендов компаний мира. На втором месте оказался Сбербанк. Стоимость его бренда за прошлый год выросла с $11,6 до $12,4 млрд, что позволило Сбербанку войти в топ-20 крупнейших банков мира.

Помимо этого глава Сбербанка Герман Греф стал единственным представителем России в рейтинге ста лучших CEO по версии Brand Finance, заняв 69-ое место.

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Сбербанк запатентовал "умный холодильник"

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Теги: Сбербанк, патент, холодильник, технологии



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