Сбербанк запатентовал "умный холодильник"

Сбербанк запатентовал "умный холодильник".

Об этом следует из документов Роспатента. Патент был получен 26 марта 2019 года. Согласно документу, разработка холодильника предполагает его оснащение датчиками, камерами и доступом к Wi-Fi. Также могут быть встроены датчики газа, определяющие испорченную еду. Устройство способно следить за состоянием и количеством продуктов и передавать данные пользователю через приложение. Если продукты заканчиваются или портятся, их названия выделяются.

Благодаря этому пользователь сможет заказать их в автоматическом режиме, либо купить их самостоятельно.

Наличие патента позволит Сбербанку запретить производство и продажу в РФ моделей с аналогичными техническими характеристиками.

Тем временем, в апреле наблюдательный совет Сбербанка порекомендовал выплатить 361,39 млрд руб. дивидендов по итогам 2018 года.

Как сообщил глава банка Герман Греф, "показатели бизнеса — рекордные". "Мы заработали рекордную прибыль... У нас рекордные дивиденды. За всю историю российских компаний это самые высокие дивиденды", — заявил он.

По словам Грефа, принято решение заплатить дивиденды в размере 16 руб. на акцию, причем, как привилегированную, так и на обыкновенную, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в январе компания Brand Finance составила рейтинг самых сильных брендов компаний мира. На втором месте оказался Сбербанк. Стоимость его бренда за прошлый год выросла с $11,6 до $12,4 млрд, что позволило Сбербанку войти в топ-20 крупнейших банков мира.

Помимо этого глава Сбербанка Герман Греф стал единственным представителем России в рейтинге ста лучших CEO по версии Brand Finance, заняв 69-ое место.