Средняя ставка по ипотеке выросла до максимума за 1,5 года

Средняя ипотечная ставка в России в марте достигла максимума с августа 2017 года и выросла до 10,42%.

Об этом следует из данных Банка России. Рост средней ставки по ипотечным кредитам наблюдается на протяжении последних пяти месяцев, в то время, как исторический минимум был зафиксирован в сентябре-октябре 2018 года, когда можно было оформить ипотеку за 9,41% годовых.

Несмотря на рост ставок, по итогам первого квартала 2019 года банки выдали ипотеки на 618,4 млрд руб., что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК.

Ранее сообщалось о том, что в 2019 году в России может быть установлен очередной рекорд по объему выдачи ипотечных кредитов.

Как сообщил руководитель аналитического центра Дом.рф Михаил Гольдберг, март стал первым месяцем, когда ни один крупный банк не поднял свои ставки. "Более того, в качестве хорошего индикатора можно рассматривать начавшееся падение ставок по ипотеке. Участники рынка скорее перешли к ожиданию нового цикла", — отметил руководитель.

По словам специалистов, россиянам, которые уже приняли решение о покупке квартиры, не стоит дожидаться снижения ставок: подобранная квартира может уйти с рынка, сообщает "Российская газета".