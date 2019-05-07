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Общество Центральный ФО

8 мая вынесут приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы вынесет приговор футболистам "Зенита" и "Краснодара" Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая.

Оглашение назначено на 14 часов. 6 мая на заседании суда прокурор запросил для спортсменов реальные сроки: 1,5 года лишения свободы для Кокорина и 1 год 5 месяцев для Мамаева. Гособвинитель считает, что исправление футболистов возможно только при реальном заключении.

Кроме того, друга спортсменов Александра Протасовицкого призвали приговорить к 1 году 5 месяцам лишения свободы, а младшего брата Кокорина Кирилла — к 1,5 годам, сообщают "Известия".

Ранее арест спортсменов и других фигурантов дела об избиении людей в Москве был продлен до сентября этого года. Позже данный вердикт был обжалован.

Напомним, Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина 19-летний Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий являются фигурантами дела об избиении людей в Москве. Недавно чиновник Минпромторга России Денис Пак рассказал, как футболист бил его стулом по голове.

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8 мая вынесут приговор Кокорину и Мамаеву

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Теги: Кокорин, Мамаев, арест



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