Один из "черных ящиков" сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден

Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.

При этом звуковой "черный ящик" находится в удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета.

Там отметили, что параметрический регистратор получил серьезные повреждения из-за интенсивного температурного воздействия. Состояние звукового самописца - удовлетворительно.

В настоящее время с "черных ящиков" скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа вся полетная информация.

Предварительные отчет будет готов в течение 30 дней, сказано в сообщении МАК.

Напомним, в результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

Ранее сообщалось, что пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания достать свои вещи с багажных полок, что затруднило эвакуацию с задних рядов самолета.

В СКР назвали основные версии произошедшего. Следователи изъяли два бортовых самописца.