У корабля Dragon, прилетевшего на МКС, обнаружен болтающийся кабель

07 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника За рубежом

У корабля Dragon, прилетевшего на МКС, обнаружен болтающийся кабель

С внешней стороны американского грузового корабля Dragon, который пристыковался к Международной космической станции, обнаружен болтающийся кабель.

Деталь, которая должна была отделиться от космического корабля при пуске ракеты-носителя Falcon 9, была обнаружена во время трансляции сближения грузовика со станцией.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Олег Кононенко, Алексей Овчинин, а также американские астронавты Энн Макклейн, Ник Хейг, Кристин Кук и Давид Сен-Жак, представляющий канадское космическое агентство, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в начале марта к МКС пристыковался первый частный космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. На корабле нахходился манекен Рипли, а также множество различных материалов и оборудования.

Ранее сообщалось, что NASA попросила Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС. Это позволит США обеспечить присутствие на станции не одного, а трех астронавтов на случай задержек в испытаниях новых американских пилотируемых кораблей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У корабля Dragon, прилетевшего на МКС, обнаружен болтающийся кабель

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Dragon, МКС,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 100

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети