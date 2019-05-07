У корабля Dragon, прилетевшего на МКС, обнаружен болтающийся кабель

С внешней стороны американского грузового корабля Dragon, который пристыковался к Международной космической станции, обнаружен болтающийся кабель.

Деталь, которая должна была отделиться от космического корабля при пуске ракеты-носителя Falcon 9, была обнаружена во время трансляции сближения грузовика со станцией.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Олег Кононенко, Алексей Овчинин, а также американские астронавты Энн Макклейн, Ник Хейг, Кристин Кук и Давид Сен-Жак, представляющий канадское космическое агентство, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в начале марта к МКС пристыковался первый частный космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. На корабле нахходился манекен Рипли, а также множество различных материалов и оборудования.

Ранее сообщалось, что NASA попросила Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС. Это позволит США обеспечить присутствие на станции не одного, а трех астронавтов на случай задержек в испытаниях новых американских пилотируемых кораблей.