07 Мая 2019
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Экономика В России

Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам

Средняя максимальная процентная ставка по депозитам в десяти российских банках снизилась до минимального значения с начала 2019 года.

Как говорится в сообщении Банка России, в третьей декаде апреля ставка по вкладам упала до 7,493%. Меньше она была только в декабре прошлого года — 7,433%. При этом в марте объем рублевых вкладов россиян вырос на 0,3%, до 22,14 трлн руб., сообщает РБК.

Напомним, в апреле крупнейшие российские банки вслед за Сбербанком приступили к снижению ставки по рублевым вкладам.

Так, в первой половине апреля ставки опустили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и "Открытие". ​Россельхозбанк единственный из них снизил и максимальную ставку по вкладам, остальные банки сохранили действующие максимальные ставки в премиальном сегменте.

Таким образом, банковский рынок страны прошел локальный пик ставок по рублевым вкладам. Однако, как сообщает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, о тенденции резкого сниженияговорить пока рано.

Ранее эксперты предупреждали о том, что банки приступят к снижению процентов по вкладам после 31 марта. Они обосновали это окончанием сроков действия сезонных депозитов.

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Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам

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Теги: вклады, депозиты, банки



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