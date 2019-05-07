В Благовещенске начался суд по делу о заражении десятков детей гепатитом С

Управление Роспотребнадзора Амурской области требует многомиллионной моральной компенсации в интересах пациентов детской клинической больницы, которые заразились гепатитом.

В Благовещенском городском суде состоялось первое заседание по громкому делу. Первым рассматривался иск к АОДКБ матери двухлетней девочки, у которой в 2018 году был выявлен гепатит С. Представитель Роспотребнадзора отметил, что ребенок, чьи интересы он представляет, был госпитализирован в Амурскую областную детскую клиническую больницу осенью 2017 года. У девочки был взят анализ крови на гепатит С, который показал отрицательный результат. Ребенок находился в больнице до весны 2018 года и перенес шесть переливаний крови. Донорская кровь, как показало расследование, заражена не была.

Из АОДКБ пациент была направлена в центр детской онкологии и гематологии в Екатеринбург, врачи которого выявили у нее гепатит С.

По словам представителя Роспотребнадзора, в период нахождения ребенка на стационарном лечении в этой же больнице находилось 34 ребенка, которые также были инфицированы, у них установлен диагноз гепатита С.

Заслушав доводы истца, суд объявил перерыв в судебном заседании до 13 мая, сообщает "Интерфакс".

Напомним, ранее стало известно, что 26 больных онкологией детей заразились гепатитом C. Расследование ведется с лета прошлого года. Основная версия - халатность врачей, многократное использование медицинских принадлежностей, в том числе перчаток, пробок от катетеров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Росздравнадзор начал проверку 27 декабря.

Как сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов, на каждого ребенка составляются индивидуальные маршруты лечения, к ситуации подключены московские специалисты. "К счастью, заболевание излечимо, но у нас серьезный повод задуматься, почему это происходит", - отметил губернатор.