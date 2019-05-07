Аэропорт Шереметьево заработал в штатном режиме
Московский аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы.
Как говорится на странице воздушной гавани в Twitter, в настоящее время следственные действия в аэропорту закончены, а сгоревший самолет перемещен на удаленную стоянку.
Таким образом, из-за аварии в аэропорту больше суток работала только одна взлетно-посадочная полоса. По этой причине были задержаны более 60 рейсов.
В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.
Ранее сообщалось, что пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания достать свои вещи с багажных полок, что затруднило эвакуацию с задних рядов самолета.
В СКР назвали основные версии произошедшего. Следователи изъяли два бортовых самописца.