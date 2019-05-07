Аэропорт Шереметьево заработал в штатном режиме

Московский аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы.

Как говорится на странице воздушной гавани в Twitter, в настоящее время следственные действия в аэропорту закончены, а сгоревший самолет перемещен на удаленную стоянку.

Таким образом, из-за аварии в аэропорту больше суток работала только одна взлетно-посадочная полоса. По этой причине были задержаны более 60 рейсов.

В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

Ранее сообщалось, что пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания достать свои вещи с багажных полок, что затруднило эвакуацию с задних рядов самолета.

В СКР назвали основные версии произошедшего. Следователи изъяли два бортовых самописца.