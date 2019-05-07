«Грубые нарушения» на «Московском школьнике» оказались очередным фейком команды Навального

Очередным провалом завершилось “расследование”, о котором громко писало издание “МБХ Медиа”, относящееся к признанной в РФ нежелательной “Открытой России".

Это издание сообщило о внеплановой проверке Россельхознадзором комбината питания “Московский школьник”. “МБХ Медиа” сообщило, что на комбинате были якобы выявлены многочисленные нарушения, в том числе и хранение просроченных продуктов. Сотрудники издания “Страна советов online” взялись осветить эту тему и связались с пресс-службой самого “Московского школьника”. Журналисты попросили уточнить результаты проверки и меры, которые уже предприняты на комбинате.

Как официально сообщили в пресс-службе комбината, никаких серьезных нарушений проверка не выявила. Здоровью людей продукция не угрожала, и тем более на комбинате не хранилось никаких просроченных продуктов. Были сделаны лишь небольшие замечания, которые сразу устранили.

«Специалисты Россельхознадзора в результате внеплановой проверки выявили следующие нарушения: не осуществлялся должным образом контроль за показателями влажностного режима хранения продуктов питания, хранение продуктов осуществлялось вплотную к стенам холодильных камер, не определено место хранения пилы, хранение продуктов без маркировки.

Обращаем Ваше внимание, что перечисленные нарушения не представляют угрозы для здоровья питающихся. Они были устранены в соответствии с выданным предписанием», - заявили в «Московском школьнике».

Несмотря на это, фейковую информацию о просрочке и других серьезных нарушениях сразу же подхватили либеральные СМИ и их сторонники. Так, подобная запись появилась в Twitter у юриста так называемого “Фонда борьбы с коррупцией” Любови Соболь. До этого юрист уже атаковала “Московский школьник”, использовав бывшую сотрудницу предприятия Наталью Шилову. Женщина тогда подробно рассказывала о якобы грубейших нарушениях на комбинате, в том числе о повальной антисанитарии в здании. Но через какое-то время сама женщина призналась, что на видео она зачитывала заранее подготовленный “Фондом борьбы с коррупцией” текст, и все произнесенное на камеру на самом деле таковым не является. Причем, за эту “работу” Шиловой обещали деньги на лечение ребенка, которых она в результате так и не увидела.

В ходе так называемого “расследования” был еще один позорный для «следопытов» момент. Соболь и Навальный тесно связали комбинат “Московский школьник” и компанию “Конкорд” бизнесмена из Петербурга Евгения Пригожина, хотя они никакого отношения друг к другу не имеют. Скорее всего, это было сделано специально, в качестве атаки на бизнес. Ранее Пригожин отказался выплатить блогеру и юристу ФБК 300 миллионов рублей. Таким образом, шантажирующие бизнесмена хотели заполучить деньги на предвыборную кампанию, а взамен планировали прекратить нападки на его бизнес. Когда же стало ясно, что денег они не получат, нападки на “Конкорд” начались с удвоенной силой.