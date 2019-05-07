07 Мая 2019
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"Достаточно одного письма". Челябинцы ждут от Текслера волевого решения по ГОКу

Врио губернатора Алексей Текслер закрыл вопрос о строительстве кремниевого завода в Златоусте. Проект НПО "Силарус" (входит в ГК "Титан") реализован не будет и это решение не подлежит пересмотру. За лоббирование проекта своей должности лишился директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов, а министр экономического развития Сергей Смольников получил выговор. По мнению экспертов, жесткая реакция главы области — это сигнал чиновникам, что подобные манипуляции будут пресекаться, а общественность Челябинска уже ждет аналогичного решения по Томинскому ГОКу, передает корреспондент Накануне.RU.

В феврале жители Златоуста выступили против планов властей по строительству кремниевого завода. Активисты передали в Администрацию президента 15 тыс. подписей против строительства завода, а 2 марта около 2 тыс. жителей города вышли на митинг. В результате администрация города отменила публичные слушания по зонированию земли, а инвестсоглашение было расторгнуто.

Однако 29 апреля власти снова вернулись к вопросу строительства завода. В администрации Златоуста прошло селекторное совещание.

митинг в златоусте 2.03.19 против кремниевого завода(2019)|Фото:vk.com/bez_yada

"29 апреля и.о. первого заместителя министра экономического Челябинской области Ирина Акбашева по поручению руководителя региона Алексея Текслера провела видеоселекторное совещание с главой Златоуста Вячеславом Жилиным с целью уточнения позиции в отношении возможности строительства на территории округа завода по производству технического кремния", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в адрес врио губернатора из министерства поступила служебная записка, в которой допускались варианты строительства кремниевого завода в Златоусте.

Глава региона оказался крайне недоволен такой постановкой вопроса – Бобов был уволен, Смольников получил выговор.

По мнению политолога Александра Мельникова, Текслер и его советники понимают, что для жителей Челябинской области вопросы экологии очень важные и болезненные, и это не та тема, где возможны манипуляции и двоякие мнения.

"Это серьезно бьет по настроению людей, по репутации власти, по электоральным позициям врио губернатора. Поэтому любые попытки как-то покачать эту историю будут жестко пресекаться. Это сигнал муниципальным руководителям и другим чиновникам о выстраивании элементарной дисциплины, если есть решение первого лица, оно должно неукоснительно соблюдаться", - подчеркнул он.

Политолог отметил, что на Южном Урале нагрузка на экологию очень сильная и у жителей области есть сомнения в том, что действующие нормы позволяют обеспечивать безопасную для экологии эксплуатацию новых промышленных предприятий. Ситуацию может изменить принятие законопроекта о сводных расчетах, который даст региональным властям дополнительные возможности, чтобы более требовательно относится ко всем новым проектам. При этом Алексею Текслеру придется находить "золотую середину".

"Мы понимаем, что экология экологией, но в любом случае придется врио губернатора находить золотую середину, потому что нужны инвестиции, новые рабочие места и доходы в бюджет", - добавил он.

Однако кремниевый завод в Златоусте - не единственный, вызвавший большой общественный резонанс из-за возможных экологических последствий, а самым проблемным уже не только для региональных, но и федеральных властей стал проект Томинского ГОКа (РМК), который на протяжении нескольких лет не сходит с повестки.

Пикет против строительства Томинского ГОКа в Челябинске(2019)|Фото: Накануне.RU

И после решения Алексей Текслера о запрете строительства кремниевого завода в Златоусте, противники Томинского ГОКа надеются, что такое же решение может быть принято и по этому проекту.

"Очень просто можно остановить сейчас это мероприятие. Достаточно одного решения Текслера и того, чтобы он написал в федеральную службу лесного хозяйства на отмену перевода лесов и в Роснедра на отзыв лицензии, ссылаясь на решение большинства южноуральцев, и все. Запросто это можно сделать", - считает лидер "Стоп-ГОК" Василий Московец.

Эко-активисты надеются на личную встречу с врио губернатора, где они смогут объяснить свою позицию. Но пока их попытки не увенчались успехом – их отправили к вице-губернатору Сергею Сушкову и министру экологии области Сергею Лихачеву.

Добавим, что на своей первой пресс-конференции Алексей Текслер сообщил, что наслышан о всех событиях, которые происходили вокруг Томинского ГОК, и продолжает изучать этот вопрос.

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"Достаточно одного письма". Челябинцы ждут от Текслера волевого решения по ГОКу

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Теги: кремниевый завод, Златоуст, Алексей Текслер, Томинский ГОК,



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