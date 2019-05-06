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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Володина попросили отправить в отставку уральского депутата, устроившего стрельбу во дворе

В интернете появилась петиция за отставку уральского депутата Дмитрия Ионина, устроившего стрельбу из автомата во дворе жилого дома.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, инцидент произошёл вчера в городе Камышлове Свердловской области. Сам парламентарий объяснил свой поступок тем, что решил опробовать оружие, купленное в подарок юнармейцам, поймавшим педофила. При этом Ионин признал содеянное глупостью и выразил готовность понести ответственность.

Дмитрий Ионин, автомат(2019)|Фото: facebook.com/ionin.dmitriy

Сбор подписей за отставку депутата организовал житель Камышлова Сергей Шевич, по мнению которого причиной произошедшего является "вседозволенность и безнаказанность".

"Если раньше закон был не писан бандитам, то теперь — депутатам", — говорится в петиции, опубликованной на сайте change.org.

Просьба об отставке Ионина направлена на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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Володина попросили отправить в отставку уральского депутата, устроившего стрельбу во дворе

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Теги: Дмитрий Ионин, стрельба, отставка, петиция, Госдума РФ



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