Володина попросили отправить в отставку уральского депутата, устроившего стрельбу во дворе

В интернете появилась петиция за отставку уральского депутата Дмитрия Ионина, устроившего стрельбу из автомата во дворе жилого дома.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, инцидент произошёл вчера в городе Камышлове Свердловской области. Сам парламентарий объяснил свой поступок тем, что решил опробовать оружие, купленное в подарок юнармейцам, поймавшим педофила. При этом Ионин признал содеянное глупостью и выразил готовность понести ответственность.

Сбор подписей за отставку депутата организовал житель Камышлова Сергей Шевич, по мнению которого причиной произошедшего является "вседозволенность и безнаказанность".

"Если раньше закон был не писан бандитам, то теперь — депутатам", — говорится в петиции, опубликованной на сайте change.org.

Просьба об отставке Ионина направлена на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.