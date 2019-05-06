Следователи СК завершили следственные действия на месте ЧП в "Шереметьево"

Следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и криминалисты Главного управления криминалистики ведомства завершили следственные действия на месте аварийной посадки пассажирского самолёта "Москва — Мурманск" в столичном аэропорту "Шереметьево". Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, инцидент произошёл вчера, 5 мая. По последним данным, погиб 41 человек. В качестве основных версий произошедшего следствие рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

В настоящее время, по информации СК, продолжается работа с потерпевшими и пострадавшими в результате катастрофы. Также следователями совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) с взлётно-посадочной полосы изъяты все фрагменты сгоревшего самолета и перемещены в ангар для дальнейшей выкладки и исследования.

"Следователи со специалистами МАК приступают к расшифровке и изучению данных изъятых бортовых самописцев, — сообщила Петренко. — Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего как на борту, так и в диспетчерской службе".