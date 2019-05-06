Порошенко вызвали на допрос по "делу Евромайдана"

Президента Украины Петра Порошенко вызвали в Генпрокуратуру Украины (ГПУ) на допрос в качестве свидетеля по "делу Евромайдана", заявил руководитель управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.

По его словам, как передаёт УНИАН, пока ещё действующего главу государства ожидают 7 мая в 10.00 в Главном следственном управлении ГПУ. От него потребуют подписать протокол допроса от 2016 года, а также ответить на ряд вопросов, касающихся расследования уголовных дел о преступлениях против участников Майдана 2014 года.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Порошенко проиграл на прошедших в конце прошлого месяца президентских выборах, получив всего 24,45% голосов избирателей. Его главный оппонент артист Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов, был официально объявлен президентом Украины 30 апреля.