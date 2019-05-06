Лавров и Помпео начали переговоры в Финляндии

В Рованиеми (Финляндия) началась встреча главы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, сообщили СМИ.

Как передаёт ТАСС, ожидается, что главной темой переговоров станет ситуация в Венесуэле. Также планируется обсудить проблематику Украины, Сирии и стратегической стабильности.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Лавров заявил о несовместимости позиций Москвы и Вашингтона по Венеуэле, однако выразил намерение продолжать контакты с американской стороной. В свою очередь, Помпео призвал Москву прекратить своё присутствие в Боливарианской республике, отметив, что венесуэльский народ сам должен определять свою судьбу.

Позже американский госсекретарь выразил надежду на новую фазу в российско-американских отношениях.