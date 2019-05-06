Порошенко прибыл в Донбасс и назначил нового командующего для "освобождения земли"

Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко прибыл в Донбассе и назначил новым командующим "операцией объединенных сил" генерал-лейтенанта Александра Сирского. Об этом он сообщил в городе Часов Яр.

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Порошенко сказал, что решение принято в рамках ротации руководства. Сирскому поручено "в координации с руководством государства обеспечить освобождение украинской земли и восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями".

Ранее Сирский был начальником штаба "АТО". В феврале 2015 года участвовал в управлении войсками во время их бегства из Дебальцевского котла.

Порошенко же заявил, что за пять лет своего президентства осуществил почти 40 поездок в Донбасс, из них 25 - к линии фронта. Это был его последний приезд в Донбасс.

Напомним, после своего вступления в должность в июне 2014 года Порошенко обещал принести в Донбасс мир, но начал войну. Вскоре он заявил, что "АТО" будет длиться не месяцы, недели или дни, а часы. Однако спустя пять лет, перед выборами, призвал не ждать мира в Донбассе.