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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Первый замгубернатора ЯНАО стал самым богатым в ямальском правительстве в 2018 году

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заработал 64 937 051 рубль в 2018 году. Об этом сообщается в опубликованной 6 мая декларации о доходах членов правительства ЯНАО.

Глава арктического региона также задекларировал находящийся в его собственности земельный участок площадью 500 кв. м., а также квартиру более 72 "квадратов" в пользовании.

"Существенное влияние на размер дохода оказало досрочное прекращение его полномочий в качестве заместителя губернатора ЯНАО 29 мая 2018 года в связи с назначением президентом страны Владимиром Путиным Дмитрия Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора Ямала", — поясняется на сайте окружного правительства. Уточняется, что речь идёт о выплатах компенсаций за неиспользованные отпуска, предполагаемые при досрочном освобождении от занимаемой должности.

Также отмечается, что у Артюхова самый большой неиспользованный отпуск среди всех членов ямальского правительства.

Ещё больше заработал за прошлый год первый замгубернатора Алексей Ситников, задекларировавший 65 749 426 рублей, а также земельный участок (2 855 м2), жилой дом (623,4 м2), квартиру (82,5 м2) и нежилое помещение (89 м2) в пользовании. В его собственности — два легковых автомобиля, снегоход, квадроцикл, мотолодка и автомобильный прицеп.

Тройку лидеров по размеру годового дохода замыкает замглавы региона Альбина Свинцова, задекларировавшая 50 907 498 рублей. В её пользовании — два земельных участка (1 285 и 2 458 м2), два жилых дома (624,7 и 608,9 м2) и квартира (75,9 м2).

Вслед за Свинцовой идёт замгубернатора, директор департамента внешних связей ЯНАО Александр Мажаров, задекларировавший 45 743 462 рубля, три земельных участка (2 000, 1 400 и 374 м2), два жилых дома (229,5 и 44,7 м2), три квартиры (70,1, 74,9 и 116,9 м2), два гаража и нежилое здание (12 м2). В его — три легковых автомобиля.

В свою очередь, вице-губернатор округа Ирина Соколова за прошлый год заработала 42 310 578 рублей. Она также указала в декларации находящуюся в её пользовании квартиру (137,5 м2) и ½ доли в квартире (364,1 м2).

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Первый замгубернатора ЯНАО стал самым богатым в ямальском правительстве в 2018 году

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Теги: Дмитрий Артюхов, Алексей Ситников, Альбина Свинцова, Александр Мажаров, Ирина Соколова, правительство ЯНАО, доходы, декларация



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