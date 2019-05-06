Курящий Максим Резник вновь стал героем нашумевшего видео

В Сети появилось новое видео с курящим в лесу депутатом питерского ЗакСО Максимом Резником - смотреть здесь. Судя по ролику, в его руках «косяк», который он постоянно смачивает слюной.

Это не первое видео, на котором запечатлен любитель легких наркотиков за любимым занятием. Ранее в редакцию «Невских новостей» соседи депутата прислали серию видео, где Резник курит гашиш и марихуану на общественном балконе.

Подозрения в наркозависимости парламентария появились в ходе первомайского шествия в городе на Неве. Тогда Максим Резник вел себя неадекватно, выкрикивал лозунги и задирал полицейских. Очевидцы пришли к выводу, что депутат накурен.

Журналисты ФАН купили через Авито и супругу Резника его куртку и передали ее на экспертизу, подтвердившую наличие в карманах верхней одежды частичек наркотических веществ.

Резник назвал видеозаписи фейками и накануне, скорей всего, улетел в Прагу. Эксперты предполагают, что именно в Чехии - довольно лояльной стране к легким наркотикам, Резник собирается отсидеться, пока не затихнет связанный с ними наркоскандал.

Ранее Виталий Милонов и депутаты ЗакСО призвали парламентария сдать тест на наркотики. После отказа Максима Резника от данной процедуры член ЗакСО Игорь Коровин предложил его «гнать в шею».