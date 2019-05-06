06 Мая 2019
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Общество В России

СМИ: Новые правила диспансеризации россиян вступили в силу

Обновлённый порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров россиян вступает в силу 6 мая 2019 года, сообщили СМИ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, об утверждённом регламенте заявила в конце прошлого месяца глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. В соответствии с ним, в стране ежегодно будут проводиться профосмотры населения возраста 18 лет и старше, а также ежегодная диспансеризация для лиц от 40 лет.

По информации "Российской газеты", периодичность проведения диспансеризации раз в три года будет сохранена только для молодых людей возраста от 18 до 39 лет. Россияне старше 40 лет смогут проходить её ежегодно.

Неизменным останется бесплатный и добровольный характер медицинских мероприятий.

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СМИ: Новые правила диспансеризации россиян вступили в силу

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Теги: Минздрав РФ, диспансеризация, профосмотры



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Ранее 26.04.2019 17:10 Мск Скворцова рассказала о новом порядке проведения диспансеризации россиян

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