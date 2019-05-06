"Газпром" увеличил добычу более чем на 2%

"Газпром" добыл 181 млрд куб. м. газа в январе-апреле 2019 года, согласно предварительным данным корпорации.

Отмечается, что такой показатель на 2,1% превышает прошлогодний.

Поставки "голубого топлива" в страны дальнего зарубежья за год выросли на 8,4% — до 64,4 млрд куб. м. В частности, в Австрию — на 20,5%, в Венгрию — на 42,5%, в Чехию — на 40,3%, в Словакию — на 15,7%.

При этом, как отметили в пресс-службе компании, на 3,8% (на 4,3 млрд куб. м.) снизился спрос на газ российской корпорации из газотранспортной системы на внутреннем рынке.