06 Мая 2019
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Экономика В России

"Газпром" увеличил добычу более чем на 2%

"Газпром" добыл 181 млрд куб. м. газа в январе-апреле 2019 года, согласно предварительным данным корпорации.

Отмечается, что такой показатель на 2,1% превышает прошлогодний.

Поставки "голубого топлива" в страны дальнего зарубежья за год выросли на 8,4% — до 64,4 млрд куб. м. В частности, в Австрию — на 20,5%, в Венгрию — на 42,5%, в Чехию — на 40,3%, в Словакию — на 15,7%.

При этом, как отметили в пресс-службе компании, на 3,8% (на 4,3 млрд куб. м.) снизился спрос на газ российской корпорации из газотранспортной системы на внутреннем рынке.

Газопровод, газ(2015)|Фото:

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"Газпром" увеличил добычу более чем на 2%

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Теги: Газпром, газ, газодобыча, транзит газа



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