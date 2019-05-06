У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

37-летняя голливудская актриса Меган Маркл родила первенца. Сын принца Гарри (34) стал седьмым в очереди на британский престол.

Официальное сообщение о рождении правнука Елизаветы II появилось на сайте Букингемского дворца и в соцсетях членов королевской семьи.

Мальчик появился на свет в пять вечера по местному времени, вес его при рождении был 3,2 кг. Имя новорожденного пока не сообщается. Также не говорится, где именно проходили роды. Ранее стало известно, что Меган с младенцем не будет позировать перед фотографами после родов, как это уже три раза делала Кейт Миддлтон.