06 Мая 2019
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Общество За рубежом

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

37-летняя голливудская актриса Меган Маркл родила первенца. Сын принца Гарри (34) стал седьмым в очереди на британский престол.
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Официальное сообщение о рождении правнука Елизаветы II появилось на сайте Букингемского дворца и в соцсетях членов королевской семьи.

Мальчик появился на свет в пять вечера по местному времени, вес его при рождении был 3,2 кг. Имя новорожденного пока не сообщается. Также не говорится, где именно проходили роды. Ранее стало известно, что Меган с младенцем не будет позировать перед фотографами после родов, как это уже три раза делала Кейт Миддлтон.

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У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

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Теги: принц гарри, меган маркл, родился мальчик, британская королевская семья



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