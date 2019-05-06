Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России

Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из РФ. Об этом говорится в официальном письме компетентного в вопросах пищевой безопасности органа азиатского государства, полученном Россельхознадзором.

Как отметили в российском ведомстве, этому шагу предшествовала работа с гонконгскими коллегами в течение более чем четырёх лет. В частности, проводились многочисленные переговоры, подготовка обширных многостраничных материалов о системе ветеринарного надзора в России на всех этапах производства продукции животного происхождения, а также организация инспекции представителями компетентного органа Гонконга российских предприятий — производителей такой продукции.

Значительную роль в решении данного вопроса в ведомстве отводят внедрению в России в июле 2018 года электронной ветеринарной сертификации, возможности которой были продемонстрированы гонконгским коллегам во время инспектирования ими предприятий РФ.

"В настоящее время право поставок указанной продукции получили три предприятия по производству говядины и говяжьих субпродуктов и 23 предприятия по производству свинины и свиных субпродуктов, — говорится в сообщении Россельхознадзора. — Из рынков стран Юго-Восточной Азии — гонконгский стал первым, куда будут осуществляться поставки свинины из России".