Молния два раза ударила в правый двигатель SuperJet, рассказал спасшийся мэр Североморска

Мэр Североморска Владимир Евменьков, летевший рейсом "Аэрофлота" из Шереметьево 5 мая, сообщил, что в правый двигатель самолета Sukhoi SuperJet 100 дважды ударила молния.

По его словам, он сидел возле иллюминатора и лично это видел. Было два очень громких удара и две вспышки, но двигатель не загорелся, заявил Евменьков радиостанции "Север FM".

После этого самолет прекратил набор высоты, рассказал мэр. Уже во время приземления самолет упал на бок, его развернуло и потащило по полосе.

Давки во время эвакуации в салоне не было, сообщил Владимир Евменьков. Люди ждали своей очереди на выход и те, кто хотел, брали с полок вещи.

Напомним, мэр Североморска Владимир Евменьков летел рейсом авиакомпании "Аэрофлот", который совершил экстренную посадку 5 мая вечером, а после загорелся. По данным СМИ, Евменьков отравился угарным газом во время эвакуации, ему оказали медпомощь.

В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

Ранее сообщалось, что пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания достать свои вещи с багажных полок, что затруднило эвакуацию с задних рядов самолета.

В СКР назвали основные версии произошедшего. Следователи изъяли два бортовых самописца.