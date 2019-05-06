Рядом с Порошенко девушка-солдат упала в обморок

Возле пока еще действующего украинского президента Петра Порошенко упала в обморок военнослужащая. Инцидент произошел в Авдеевке под Донецком, куда прибыл Порошенко.

Во время его выступления девушка, стоящая за его спиной, пошатнулась, и ее повело в сторону. Падающую, ее подхватили стоящие рядом, а Порошенко даже прервал речь и отошел к солдатам, которые ее отнесли на руках.

Это по меньшей мере шестой случай, когда возле Порошенко или на его выступлениях падают в обморок. Так, во время последнего Дня независимости двое солдат потеряли сознание. Один стал падать в обморок при словах Порошенко, что Европа нуждается в Украине, а второй во время минуты молчания упал прямо на асфальт.

Напомним, на инаугурации Порошенко в 2014 году стало плохо солдату почетного караула, и он уронил винтовку, когда олигарх прошел мимо него. Также теряла сознание украинский омбудсмен. А 5 января, в стамбульском Соборе св. Георгия, во время церемонии вручения томоса раскольникам, возле Порошенко упал в обморок раскольнический священник.