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Глава Нижневартовска: привлечение инвестиций – важнейшая стратегическая задача

Глава Нижневартовска Василий Тихонов на заседании совета по вопросам инвестиционного развития города заявил, что важнейшая стратегическая задача – привлечение денег в городскую экономику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Он подчеркнул, что задача муниципальных властей, как в целом и всех уровней власти, - создание условий для эффективной работы предприятий, содействие продвижению социальных проектов, сокращению барьеров в административных процедурах, совершенствованию нормативной базы. Для улучшения делового климата в городе применяется системный подход.

По словам заместителя главы города по экономике и финансам Дмитрия Кощенко, с 2015 г. мэрия проводит оценку регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов (НПА) и экспертизу действующих документов, которые затрагивают вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Заместитель главы города по строительству, директор департамента строительства Виктор Ситников рассказал о том, что в городе сейчас проводится научно-исследовательская работа по созданию "Концепции пространственного развития и мастер-плана общественных пространств города Нижневартовска. Концепции Нижневартовской агломерации". Она включает в себя отдельный блок инвестиционного развития столицы Самотлора. Одновременно с этим сегодня в городе внедряется система управления городским хозяйством "Умный город".

тихонов василий владимирович глава нижневартовска(2017)|Фото: Накануне.ru

Такой подход властей города способствует реализации в Нижневартовске крупных инвестиционных проектов. Конкретный пример – строительство котельной в квартале В-5 в новых микрорайонах. Начальник управления инвестиций АО "Горэлектросеть" Владимир Петровец рассказал, что на ограждённой для строительства территории уже обустроен временный строительный городок и смонтированы инвентарные здания. Проведены геодезические работы. Выполнена инженерная подготовка участка строительства. За пределы стройки вынесли опоры высоковольтной линии электропередач.

"Проводятся работы по выторфовке грунта на глубину до 5 м, а сам грунт замещают песком. Забиты более 80 свай под фундамент дымовых труб. Ведётся строительство трансформаторной подстанции для нужд котельной. Реализация данного проекта – это не просто вложение в имущественный комплекс по генерации тепловой энергии, это так же создание новых рабочих мест, дополнительный источник экономии и пополнения бюджета", - отметил представитель предприятия инвестора.

Котельная будет оснащена автоматизированной системой управления, позволяющей обеспечить заданные параметры во внутреннем и внешнем тепловых контурах. Специалисты утверждают, современное оборудование проработает без капремонта не менее 15 лет. После её ввода шесть микрорайонов города - №№25, 26, 31А, 31Б, 32 и 33 – будут обеспечены бесперебойным теплом.

Тихонов подчеркнул, что привлечение инвестиций в экономику города – важнейшая стратегическая задача.

"Строительство котельной для теплоснабжения микрорайонов Нижневартовска – один из самых масштабных в регионе социально значимых проектов. Котельная будет обеспечивать теплом дома, строящиеся в новых микрорайонах, за улицей Ханты-Мансийской. Стоимость оценивается в 700 млн руб. Существующая котельная №3-А с увеличивающейся нагрузкой в дальнейшем может просто не справиться. Она построена более 30 лет назад и требует модернизации. Новая котельная станет самой современной и энергоэффективной. Она обеспечит бесперебойную подачу услуг населению", - сказал глава муниципалитета.

нижневартовск памятник покорителям самотлора(2007)|Фото: Накануне.ru

В настоящее время активную фазу реализации проходят еще три больших инвестиционных проекта: сервисный моторный цех по сложному ремонту деталей двигателей, многофункциональный комплекс по оказанию услуг населению, производство по переработке автомобильных шин.

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Глава Нижневартовска: привлечение инвестиций – важнейшая стратегическая задача

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Теги: Василий Тихонов, глава Нижневартовска, инвестиции, экономика



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