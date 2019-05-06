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Общество В России

"Кипеть праведным гневом, клацая по клавиатуре, - проще всего": российские звезды высказались о катастрофе в Шереметьево

Многие звезды выразили соболезнования родственникам и близким погибших во время катастрофы самолета SSJ-100, произошедшей накануне в Шереметьево. Кто-то просто разместил в соцсетях траурную свечку и фото самолета, кто-то добавил от себя несколько слов.
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Участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова (35) пишет в своем блоге в Instagram: "Это страшная новость поразила абсолютно всех и никого не оставила равнодушным! Жизнь такова, что каждый день происходят как радостные события, так и горестные! Давайте ценить каждый прожитый день, наполнять смыслом каждое мгновение и как можно чаще будем рядом со своими любимыми людьми!".

Певица Юлия Ковальчук случайно узнала о произошедшем: "Только что узнала о трагедии...были на свадьбе у друзей, села в машину и такой шок...слов не подобрать, потому что каждую такую беду примеряешь на себя и понимаешь, нет таких слов, чтобы успокоить боль родных и близких...мои глубочайшие соболезнования".

Адвокат Сергей Жорин, входящий в общественный совет "Аэрофлота" (сгоревший SSJ-100 принадлежал именно этой компании – прим. ред.), призвал не поддаваться на провокации "диванных экспертов": "В социальных сетях традиционно активизировались "специалисты", которые по фото и видео моментально определяют причину случившегося. Сразу посыпались обвинения в адрес пассажиров, которые не хотели покидать борт без багажа, обвинения в адрес конструкторов SSJ, в адрес авиакомпании, служб аэропорта... Людям хочется поскорее кого-то назначить виновным и покарать. Так устроен человек и ничего тут не поделаешь".

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В некоторых трагедия пробудила аэрофобию. "Люди, это просто ужас!!! Ну что же это такое! Какая беда! Все мы летаем на самолетах.. Я лично так боюсь! А тут трагедия! Храни Господь!", - пишет танцовщица Анастасия Волочкова.

Телеведущая Анфиса Чехова призывает никого не осуждать: "Знаете что проще всего? Судить и обвинять! Сидя в тепле и комфорте, заварив вкусного чаю. Позвонив своим близким и возрадовавшись, что все они живы и здоровы...

А затем, клацая по клавиатуре, кипеть праведным гневом и бросаться на тех, кого в той или иной статье выставили виноватым.

Это самое простое и странное что может делать человек.

Трудно быть Героем!

Трудно мыслить трезво и соображать ясно, находясь внутри горящего самолета.

Трудно не думать только о себе!

Трудно справиться с паникой, переключить свою голову в режим экстренного мышления.

Это только в кино герои знают что делать! В жизни люди действуют, повинуясь животному страху и инстинктам!

Трудно быть пилотом самолета, которому за секунды нужно принять решение!

Трудно быть стюардессами, которые только в теории знают как спасать пассажиров, а тут оказываются лицом к лицу не только со своими страхами, а с толпой обезумевших от ужаса людей!

Трудно представить что конкретно ТЫ делал бы в этой ситуации!!!!

Хотя, представить-то можно, сколько фильмов вышло на экран с бурными фантазиями сценаристов, как самоотверженно и сплоченно люди справляются с экстренными ситуациями в самолете!

Но неприглядная правда жизни, думаю,многих бы из нас удивила.

Где-то в своих фантазиях мы все Герои.

А в жизни, мы обычные люди с теоретическими представлениями о геройстве.

Но, не дай Бог, всем пишущим обвинительные комменты, оказаться в подобной ситуации и проверить свои героические теории на деле!".

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"Кипеть праведным гневом, клацая по клавиатуре, - проще всего": российские звезды высказались о катастрофе в Шереметьево

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Теги: шереметьево, звезды, ssj-100, комментарий, аэрофлот



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