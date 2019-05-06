Моор поручил усилить контроль за пожароопасной обстановкой в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел сегодня заседание оперативного штаба по охране лесов от пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Участниками заседания стали руководители правоохранительных структур, прокуратуры, областного управления МЧС России, представители регионального правительства, в режиме ВКС главы городских округов и муниципальных районов.

"По состоянию на 6 мая в области зарегистрирован 41 лесной пожар на площади более семисот двадцати гектаров. Прежде всего, это связано с наступлением сухой и теплой погоды, открытием сезона охоты и возникновением ландшафтных пожаров", - сообщил губернатор. В основном, по мнению главы региона, пожары возникают из-за человеческого фактора: нарушения правил пребывания на отдыхе, разведения костров, поджигания сухой травы.

В региональное управление МЧС уже поступило 839 сообщений о возгорании сухой травы, из них на площади более одного гектара - 148 пожаров. Тюменская авиабаза ликвидировала 85 ландшафтных пожаров. Больше всего возгораний произошло в Ялуторовском, Тюменском, Ярковском, Ишимском и Омутинском районах. Увеличено патрулирование лесного фонда. По итогам проверок выявлено 104 виновника и 234 правообладателя земельных участков, на которых произошли пожары. Возбуждено 260 административных дел. Вынесено 210 постановлений о привлечении к административной ответственности.

От руководителей муниципалитетов Александр Моор потребовал провести необходимые мероприятия для минимизации лесных и ландшафтных пожаров, а также призвал все службы обеспечить соблюдение требований особого противопожарного режима, включая запрет на посещение гражданами лесов, на проведение любых работ, связанных с огнем, на землях всех категорий.