Путин заслушал доклады по катастрофе Sukhoi Superjet

Владимир Путин заслушал доклады о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 и помощи пострадавшим.Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту о ходе расследования причин катастрофы.

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил Путину о работе возглавляемой им правительственной комиссии по помощи семьям жертв и пострадавшим.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о том, как оказывается медицинская помощь пострадавшим, передает РИА Новости.

Напомним, SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. Самолет выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После воздушное судно сгорело. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.

Как сообщили в Кремле, Путину было доложено об аварии в аэропорту. После этого президент дал поручения по проведению максимально тщательного расследования и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Ранее в Министерстве транспорта России заявили, что пока нет оснований для приостановки эксплуатации Superjet 100.