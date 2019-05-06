На Среднем Урале двух школьниц госпитализировали после употребления неизвестного вещества

В Свердловской области двух школьниц госпитализировали после употребления неизвестного вещества. Инцидент произошел в Первоуральске.

Как сообщается в паблике "Инцидент Первоуральск", сегодня утром две девятиклассницы направлялись на занятия и по дороге встретили еще одного школьника из параллельного класса, который предложил им покурить некое вещество.

Девушки согласились, но вскоре почувствовали себя нехорошо. Завуч, увидев, в каком те состоянии, вызвала "скорую" и родителей.

Сейчас обе находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Известно, что молодой человек, предложивший девушкам "покурить", состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Что это было за вещество, сейчас выясняется.