06 Мая 2019
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Экономика За рубежом

Китай продолжит переговоры, несмотря на угрозы Трампа

Пекин направит свою делегацию в США для участия в торговых говорах, несмотря на угрозы из Белого Дома о повышении пошлин. Представитель МИД КНР Гэн Шуан напомнил о том, что подобные угрозы звучали уже неоднократно. Дипломат посчитал, что предыдущие десять раундов позволили добиться значительного прогресса в переговорах, а позиции обеих сторон являются предельно ясными.

КНР и США продолжают работать над заключением обоюдовыгодного договора, основанного на взаимном уважении. Такой подход отвечает интересам как Пекина, так и Вашингтона, а также отвечает ожиданиям международного сообщества.

Китайская делегация сейчас готовится к следующему раунду двусторонних консультаций.

В то же время Гэн Шуан высмеял подход к китайско-американским отношениям как к "столкновению цивилизаций" и призвал отказаться от расовых предрассудков и устаревшего мышления времён холодной войны. В МИД КНР пока не стали называть дату нового раунда переговоров и состав делегации.

Напомним, ранее угрозы Дональда Трампа о повышении пошлин и расширении списка товаров, подпадающих под них, породили домыслы о возможном срыве консультаций по заключению торгового договора.

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Китай продолжит переговоры, несмотря на угрозы Трампа

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Теги: торговая война, пошлины, Дональд Трамп, Гэн Шуан



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Ранее 06.05.2019 08:14 Мск Трамп угрожает ввести новые пошлины против товаров из Китая

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