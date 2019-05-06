На Южном Урале задержан подозреваемый в убийстве пяти человек

В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве пяти человек, в том числе, 4-летнего мальчика.

Им оказался местный житель, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Напомним, утром 4 мая в одном из частных домов Нязепетровска были найдены убитыми двое мужчин, две женщины и 4-летний мальчик - на всех телах были ножевые ранения.

Как пишет НТВ, уцелеть удалось лишь младенцу, который сейчас находится под присмотром врачей. В Минздраве региона сообщили, что его состояние стабильное, однако ребенок простужен.

Подозреваемого поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.