Решение о банкротстве екатеринбургского "Уралтрансбанка" оставили в силе

Решение о банкротстве екатеринбургского "Уралтрансбанка" оставили в силе. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд решил не менять решение Арбитражного суда Свердловской области. Как сообщается в картотеке дел, апелляционную жалобу акционеров отклонили, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Определение Арбитражного суда Свердловской области от 14 февраля 2019 года по делу оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - прописано в документе.

Напомним, что 25 октября Центральный Банк лишил лицензии уральский банк. Была приостановлена работа интернет-банков, банкоматов и офисов. На данный момент ПАО "Сбербанк" занимается выплатой компенсации. В декабре банк признали банкротом.

Представители акционеров были не согласны с решением, поэтому подали апелляционную жалобу.

Как добавили в ЦБ, "Уралтрансбанк" является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 196-е место в банковской системе России.

Ранее в "Уралтрансбанке" выявили недостачу почти в 2 млрд руб. Инвентаризацию провело агентство по страхованию вкладов. Проверка была завершена 20 марта.