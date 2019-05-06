Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах не сыграет в ответной встрече с "Барселоной"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не сыграет в ответной встрече Лиги чемпионов с "Барселоной". Об этом заявил главный тренер английской команды Юрген Клопп.

Лидер мерсисайдцев получил травму в матче АПЛ против "Ньюкасла". Салах столкнулся с вратарем соперника и покинул поле на носилках.

Как рассказал сегодня Клопп на предматчевой пресс-конференции, форварду лучше, но завтра он играть точно не будет. Также тренер уточнил, что на поле не сможет выйти еще один нападающий - Роберто Фирмино, недавно забивший "гол мирового класса" в ворота португальского "Порту".

Напомним, первая встреча "Барселоны" и "Ливерпуля" в Испании завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.