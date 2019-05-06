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Общество Пермский край

Попасть в "Молодёжный резерв Прикамья" хотят 600 человек

Продолжается приём заявок на конкурс "Молодёжный резерв Прикамья". Их подали более 600 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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Регистрация продлится до 13 мая включительно. Конкурс проходит в два этапа — очный и заочный. Главные условия при подаче заявки – возраст до 35 лет и наличие высшего образования. Итоги первого этапа предполагается подвести до 10 июня этого года, второго – до 27 июля. Победителей объявят до 10 августа. Полуфиналисты Всероссийского конкурса "Лидеры России" проходят только очный этап.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что одной из основных задач краевых властей является вовлечение молодёжи во все проекты, которые реализуются в регионе. При этом "важно, чтобы они чувствовали себя частью этих процессов, чтобы понимали: это то, что должно быть сделано вместе с ними и для них". Власти создают в крае условия для того, чтобы талантливая молодёжь могла применить свои знания и умения в родном регионе.

Победители конкурса войдут в молодежный резерв Пермского края и смогут принять участие в специальной годовой программе развития. Она состоит из комплексной оценки личностных и управленческих компетенций, бесплатного обучения на базе Малой академии государственного управления, тренингов и семинаров. Также в течение года наставниками победителей будут руководители региональных органов власти. Конкурс открывает также и новые карьерные возможности. Так, около 20 победителей конкурса "Молодежный резерв Прикамья 2018" получили работу в органах власти, в том числе и на руководящих должностях

Впервые конкурс прошёл в 2018 г.​ Тогда в нём поучаствовали 1 тыс. 53 человека. Из них 228 прошли интеллектуальный тест, 120 прошли во второй этап. Призёрами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев, они попали в молодёжный резерв Пермского края.

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Попасть в "Молодёжный резерв Прикамья" хотят 600 человек

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Теги: молодёжный резерв Пермского края, конкурс, управленцы



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