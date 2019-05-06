АО "Транснефть – Сибирь" провело День безопасности труда

06 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область Уральский ФО

АО "Транснефть – Сибирь" провело День безопасности труда

В АО "Транснефть – Сибирь" завершился пятый ежегодный конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве среди работников предприятия "День безопасности", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть - Сибирь".

Мероприятие проходило на площадке Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (учредитель – АО "Транснефть – Сибирь"). В конкурсе принимали участие 12 команд, представляющих структурные подразделения предприятия, всего – 60 конкурсантов.

На ежегодной основе День безопасности труда в АО "Транснефть – Сибирь" проводится с 2015 года. Мероприятие призвано содействовать формированию системного подхода к повышению культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности.

транснефть сибирь, день безопасности труда(2019)|Фото: Транснефть - Сибирь

Соревнования проходили по шести номинациям: "Презентация команды по безопасности труда", "Профессиональные знания по безопасности труда", "Знаки безопасности", "Оказание первой помощи пострадавшему", "Средства индивидуальной защиты", "Инструкции по охране труда". По итогам соревнований первое место заняла команда Сургутского управления магистральных нефтепроводов (УМН), второе место – команда Ноябрьского УМН, на третьем месте – представители Уренгойского УМН.

транснефть сибирь, день безопасности труда(2019)|Фото: Транснефть - Сибирь

Традиционно во время торжественного подведения итогов Дня безопасности труда объявлены победитель и призеры конкурса "Лучшее подразделение по охране труда АО "Транснефть – Сибирь". Отбор проходил по результатам работы в области охраны труда за 2018 год. Так, первое место занял коллектив ЛПДС "Демьянское" Тобольского УМН, второе – ЛПДС "Пур-Пе" Ноябрьского УМН, третье – ГНПС №1 "Заполярье" Уренгойского УМН.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

АО "Транснефть – Сибирь" провело День безопасности труда

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: транснефть сибирь, день безопасности труда



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 69

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети