06 Мая 2019
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В Воронеже осудили экс-сотрудницу Пенсионного фонда, начислявшую отцу пенсию в 140 тысяч рублей

Суд в Воронеже вынес приговор экс-сотруднице отделения Пенсионного фонда, виновной в хищении 3,5 млн рублей.

Женщине назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает РИА Воронеж.

Напомним, бывшего начальника управления Пенсионного фонда РФ по Воробьевскому району Елену Романову обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

Чиновница в течение двух лет вносила недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на лицевой счет своего отца. Как показало расследование, мужчина незаконно получал пенсию в 140 тыс. руб. в месяц.

Женщине грозило до 10 лет лишения свободы. Смягчающим обстоятельством стало то, что она добровольно возместила причиненный ущерб.

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В Воронеже осудили экс-сотрудницу Пенсионного фонда, начислявшую отцу пенсию в 140 тысяч рублей

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Теги: воронеж, сотрудница пенсионного фонда



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Ранее 08.04.2019 10:20 Мск Воронежская чиновница незаконно насчитала своему отцу пенсию в 140 тысяч рублей в месяц

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