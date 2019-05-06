Климкин уверен, что российские паспорта у жителей Донбасса не будет признавать никто

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что российское гражданство у жителей ДНР и ЛНР никто не будет признавать и оно не будет иметь никаких юридических последствий. Об этом он сказал на Киевском еврейском форуме.

Ранее Климкин призвал людей в Донбассе не получать российские паспорта и анонсировал усиление санкций против России.

Напомним, МИД Украины заявил, что Киев не будет признавать российское гражданство у жителей ДНР и ЛНР. При этом украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что Россия в данном случае действует исключительно в рамках своего внутреннего законодательства, определяя, кому и как предоставлять свое гражданство.