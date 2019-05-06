06 Мая 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Пермь может приехать министр культуры РФ Владимир Мединский

Пермский край в конце мая может посетить министр культуры РФ Владимир Мединский, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации Business Class, Мединский посетит закрытие Дягилевского фестиваля, который будет проходить в краевой столице с 20 по 30 мая.

В пресс-службе министерства культуры Прикамья не смогли оперативно прокомментировать сведения о возможном визите федерального чиновника и попросили прислать запрос.

Добавим, что мероприятие пройдет на территории завода им. Шпагина. Программа опубликована на официальном сайте фестиваля.

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В Пермь может приехать министр культуры РФ Владимир Мединский

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Теги: Владимир Мединский, визит в Пермь, Дягилевский фестиваль



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