В Пермь может приехать министр культуры РФ Владимир Мединский

Пермский край в конце мая может посетить министр культуры РФ Владимир Мединский, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации Business Class, Мединский посетит закрытие Дягилевского фестиваля, который будет проходить в краевой столице с 20 по 30 мая.

В пресс-службе министерства культуры Прикамья не смогли оперативно прокомментировать сведения о возможном визите федерального чиновника и попросили прислать запрос.

Добавим, что мероприятие пройдет на территории завода им. Шпагина. Программа опубликована на официальном сайте фестиваля.