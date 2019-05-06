Кремль: Путин доволен итогами работы Бабича на посту посла России в Минске

Президент Владимир Путин доволен результатами работы Михаила Бабича на посту посла России в Белоруссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Бабич проработал на этом посту недолго, но "за непродолжительный срок достаточно много было сделано", передает ТАСС.

Смена посла была "кадровым решением президента", принятым "в соответствии с целесообразностью", пояснил Песков.

30 апреля Путин подписал указ об освобождении Бабича от обязанностей посла России Белоруссии, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь.

Должность посла после отставки Бабича, которого белорусский МИД обвинил недавно в попытке разрушить отношения между странами, получил Дмитрий Мезенцев. По некоторым данным, кандидатуру предложил Кремлю сам президент Белоруссии Александр Лукашенко.