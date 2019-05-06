06 Мая 2019
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Политика В России

Эксперты рассказали, какие российские губернаторы "падают" и из-за чего

Эксперты назвали губернаторов, рейтинг которых в апреле стал меньше и объяснили причины его падения. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом говорится в новом докладе Агентства политических и экономических коммуникаций.

Так, возобновляется нисходящий тренд для губернатора Саратовской области Валерия Радаева (переместился с 33-го на 37-е место), регион которого стал лидером по убыли населения. Из-за акций протеста против оптимизации медицинских учреждений в Анжеро-Судженске теряет свои позиции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ("упал" с 34-го на 41-е место).

Развивается нисходящий тренд и для губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (переместился с 41-го на 50-е место). Эксперты отмечают, что причиной стало то, что в ходе выступления с отчетом перед заксобранием Овсянников вступил в открытый конфликт с Алексеем Чалым.

Дмитрий Овсянников, Владимир Путин, плакаты(2017)|Фото: Накануне.RU

Как говорится в докладе, после закрытия СКР по Тамбовской области дела по обвинению в клевете в адрес губернатора за отсутствием состава преступления теряет позиции глава региона Александр Никитин ("падение" с 62-го на 77-е место). Кроме него, на фоне критики Центрального штаба ОНФ по поводу капремонта многоквартирных домов в Бурятии глава республики Алексей Цыденов переместился с 80-го на 85-е место.

Напомним, недавно Владимир Путин определил 15 критериев для оценки глав российских регионов. Президент России подписал соответствующий указ.

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Эксперты рассказали, какие российские губернаторы "падают" и из-за чего

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Теги: губернаторы, рейтинг, регионы



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