06 Мая 2019
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Происшествия Пермский край

Семьи погибших в Березниках сотрудников "Уралхима" получат матпомощь

Руководство "Уралхима" приняло решение выплатить материальную помощь семьям трёх погибших сотрудников березниковского филиала компании и компенсировать расходы на похороны. Кроме того, работодатель оплатит лечение пострадавшего сотрудника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации

В компании отметили, что за всю её историю произошедшее сегодня – первая гибель работников, не занятых в основном производственном процессе. Хлопок – взрыв в результате попадания искры от сварочного аппарата – произошёл во время сварочных работ на ремонтной площадке аммиачного производства. "Уралхим" проведёт полную проверку всех обстоятельств происшествия, переаттестацию службы обеспечения промышленной безопасности. По словам заместителя генерального директора компании Рината Гизатулина, налицо явное нарушение норм и правил охраны труда при ремонте на опасном производственном объекте.

Сейчас на месте аварии работают службы Ростехнадзора, прокуратуры, СК и МЧС. Создана специальная комиссия, причины трагедии выясняются. "Уралхим" отдельно отмечает, что авария не связана с основным производством. Взрыв никак не повлиял на здоровье и безопасность жителей Березников, а также окружающую природную среду.

Уралхим завод Азот Березники(2019)|Фото: vk.com, Уралхим

Добавим, в пресс-службе краевой прокуратуры Накануне.RU сообщили, что начали свою проверку. Её сотрудники взяли на контроль расследование возбуждённого сотрудниками Следственного комитета уголовного дела.

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Семьи погибших в Березниках сотрудников "Уралхима" получат матпомощь

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Теги: Азот, Уралхим, взрыв, рабочий



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