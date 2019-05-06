На Казанском марафоне один из участников умер во время забега

На Казанском марафоне произошла трагедия. Один из участников умер прямо во время забега.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве спорта Татарстана, в ходе прохождения дистанции в 21,1 км участник 1981 года рождения почувствовал себя нехорошо: один из дежуривших на трассе экипажей "скорой" оперативно оказал первую медицинскую помощь и по пути в ближайшую больницу проводил реанимацию мужчины. Однако спасти его жизнь не удалось.

По предварительным данным, марафонец скончался в результате сердечного приступа. Как заверили в Минспорта, ведомством и оргкомитетом соревнований оказывается и будет оказана вся необходимая помощь и поддержка родственникам участника.