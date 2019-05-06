Власти Екатеринбурга в очередной раз перенесли общегородской субботник

Власти Екатеринбурге в очередной раз перенесли общегородской субботник. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, вероятнее всего данное мероприятие состоится на следующей рабочей неделе в период с 13 по 17 мая.

"В связи с большим количеством праздничных мероприятий в преддверии Дня Победы, сотрудники администрации города не планируют участия в субботнике 8 мая", - добавили в муниципалитете.

Напомни, что ранее субботник перенесли с 27 апреля (суббота) на 30 апреля (вторник) из-за празднования Пасхи. После 29 апреля некоторые районы области, а также Екатеринбург, накрыла сильная метель. МЧС по Свердловской области продлило предупреждение о непогоде в регионе. Из-за непогоды мэрия Екатеринбурга перенесла общегородской субботник на 7 мая.

Теперь планируется перенести субботник еще на неделю.