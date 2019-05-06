СК показал, как выглядит сгоревший в Шереметьево Superjet изнутри

Следственный комитет РФ на своем официальном YouTube-канале опубликовал видео с места трагедии в Шереметьево.

На кадрах видно, что хвостовая часть самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке, полностью выгорела.

5 мая SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс "Москва - Мурманск", однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

В результате жесткой посадки у самолета "Аэрофлота" загорелись двигатели и полные топливные баки. Погиб 41 человек, всего на борту находилось 78 человек, включая экипаж. Причины случившегося сейчас устанавливает следствие.

Ранее в Следственном комитете назвали основные версии произошедшего. Следователи уже изъяли два бортовых самописца.

СМИ сообщали, что сообщил, что во время первой попытки захода на посадку у самолета была слишком высокая скорость, он не смог приземлиться. Во время второй попытки отказали все системы автоматического управления, обеспечивающие посадку.

Лайнер ударился о взлетную полосу три раза, в результате чего сломал заднюю стойку шасси, обломки оказались в двигателе и он воспламенился.