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Сборная "Газпром нефти" по баскетболу – лидер регионального чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги

Сборная "Газпром нефти" по баскетболу "Арктика" завоевала первое место в региональном чемпионате Межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ). В её составе играют сотрудники нескольких "дочек" организации – "Газпромнефть-Ямала", "Мессояханефтегаза", "Газпромнефть-Развития" и "Газпромнефть НТЦ". Костяк команды – представители "Газпромнефть-Ямала" – Владимир Мельник, Никита Марченко, Николай Гилёв, Алексей Горбачев, сообщили Накануне.RU в компании.
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Команда будет представлять Тюменскую область на чемпионате лиги УрФО. Он пройдет в Челябинске 24–26 мая. В рамках регионального чемпионата "Арктика" провела 18 игр в составе сильнейшего дивизиона "Элита". В полуфинале со счетом 81:64 сборная взяла верх над командой "Лукойл-Инжиниринг", которая в итоге заняла третью строчку турнирной таблицы. В решающем матче за титул чемпиона Тюменской области 28 апреля соперником "Арктики" был "Ишим-Баскет", счет составил 84:70 в пользу нефтяников.

Индивидуальные награды получили "Лучший защитник" (им стал представитель "ЛУКОЙЛа" Вадим Акияров), "Лучший снайпер" (Денис Кармацких, "Арктика"), "Самый ценный игрок сезона" (Сергей Козырев, "Ишим-Баскет"), "Самый ценный игрок финального матча" (Владимир Мельник, "Арктика"). Поощрительные призы лучшим игрокам чемпионата предоставила компания "Газпромнефть-Ямал". Всероссийский суперфинал МЛБЛ состоится в сентябре в Севастополе.

Баскетбол Арктика(2019)|Фото: Газпром нефть

Заместитель генерального директора по финансам "Газпромнефть-Ямала", куратор команды "Арктика" Максим Строев отметил, что за время регулярного чемпионата команда показала отличную игру, учитывая, что команда выступала не в полном составе: отсутствовали игроки, которые работают вахтовым методом на Новопортовском месторождении.

Баскетбол Арктика(2019)|Фото: Газпром нефть

"К решающим матчам нам удалось собрать всю сборную целиком. В результате "Арктика" завоевала кубок регионального чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги и получила путевку на соревнования УрФО. Это почетно и ответственно, и мы постараемся достойно представить Тюменскую область", - сказал Строев.

Баскетбол Арктика(2019)|Фото: Газпром нефть

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Сборная "Газпром нефти" по баскетболу – лидер регионального чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги

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Теги: Газпром нефть, баскетбол, команда Арктика



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