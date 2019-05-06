Кокорин ждет, что "Зенит" даст ему медаль за победу в чемпионате России

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин, чье уголовное дело рассматривает суд, высказался о завоевании его командой титула чемпиона России.

Перед сегодняшним заседанием Кокорин рассказал, что о чемпионстве узнал от кого-то из сторонних. При этом решающую игру ему посмотреть не удалось.

"Конечно важно, что клуб даст мне медаль", - цитирует Кокорина издание "Чемпионат".

В начале сезона форвард успел принять участие в трех матчах Российской Премьер-лиги, в которых не отметился никакими результативными действиями, а затем угодил за решетку.

Напомним, Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина 19-летний Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий являются фигурантами дела об избиении людей в Москве. Недавно чиновник Минпромторга России Денис Пак рассказал, как футболист бил его стулом по голове.